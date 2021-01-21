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KKTC'nin Gazimağusa kentinde şiddetli deprem

Anadolu Ajansı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, başkent Lefkoşa ve Girne'de de hissedildi.

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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; saat 17.27'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Depremin 55,68 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada depreme ilişkin gelişmelerin takip edildiği bildirildi.

Panik yaratan deprem, başkent Lefkoşa ve Girne'de de hissedilirken; vatandaşlar depremin ardından kendilerini sokağa attı.

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