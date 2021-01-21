KKTC'nin Gazimağusa kentinde şiddetli deprem

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde 5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, başkent Lefkoşa ve Girne'de de hissedildi.Abone ol
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre; saat 17.27'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Gazimağusa kentinde 5 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Depremin 55,68 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
AFAD'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada depreme ilişkin gelişmelerin takip edildiği bildirildi.
Panik yaratan deprem, başkent Lefkoşa ve Girne'de de hissedilirken; vatandaşlar depremin ardından kendilerini sokağa attı.