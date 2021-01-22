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Yusuf Yazıcı Ligue 1'de ayın oyuncusu seçildi

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Fransa 1. Futbol Ligi (Ligue 1) takımlarından Lille'de forma giyen milli futbolcu Yusuf Yazıcı, ligde aralık ayının futbolcusu seçildi.

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Fransa'da Ulusal Profesyonel Futbolcular Birliğinden (UNFP) yapılan açıklamada, Yusuf Yazıcı'nın sahada gösterdiği performansla ligin aralık ayının futbolcusu ödülünü kazandığı belirtildi.

Lille takımı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Yusuf Yazıcı'yı bu ödülü nedeniyle tebrik etti.

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Olympique Lyon'da oynayan Tino Kadewere ve Karl Toko-Ekambi de bu ödüle aday gösterilmişti. Ligue 1'in aralık ayının futbolcusu, UNFP'nin internet sitesi üzerinden kullanılan oylarla belirlendi.

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