BIST 1.552
DOLAR 7,40
EURO 9,00
ALTIN 442,31
HABER /  SPOR

BB Erzurumspor ile Alanyaspor berabere kaldı

BB Erzurumspor konuk ettiği Alanyaspor ile 1-1 berabere kaldı. BB Erzurumspor'un golünü 31'de Emrah Başsan kaydetti. Alanyaspor'un sayısını 58'de Tasos Bakasetas kaydetti. BB Erzurumspor, bu sonuçla puanını 17 yaparken; Alanyaspor'un puanı ise 31 oldu.

Abone ol

24. dakikada sağ kanattan gelen Chahechouhe, meşin yuvarlağı Ricardo Gomes'e doğru gönderdi ancak kaleci Marafona topu kontrol etti.

31. dakikada Büyükşehir Belediye Erzurumspor öne geçti. Sağ kanattan hızlı gelişen atakta Cenk Ahmet Alkılıç kale direğinin arkasına gönderdiği topa Emrah Başsan bekletmeden vurdu ve meşin yuvarlağı filelere gönderdi: 1-0

Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

58. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Ceza sahası önünde Chahechouhe'nin kaptığı topu alan Bakasetas sert vuruşunda meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

63. dakikada Davidson'un sol kanattan ceza alanına çevirdiği top kaleci Szumski'den sekti ve boşta kalan topu savunma uzaklaştırdı.

76. dakikada hızlı gelişen atakta Davidson sol kanattan çizgiye inip içeriye çevirdiği topu savunma son anda kornere çeldi.

78. dakikada ceza alanı önünde topla buluşan Babacar iki oyuncudan sıyrıldıktan sonra sert şutunda top auta gitti.

Karşılaşma 1-1 berabere tamamlandı.

BB Erzurumspor: 1 - 1 :Alanyaspor

Stat: Erzurum Kazım Karabekir
Hakemler: Turgut Doman, Bahtiyar Birinci, Candaş Elbil

BB Erzurumspor: Szumski, Murat Uçar, Da Costa, Teikeu, Schwechlen, Omolo (Dk. 84 Osman Çelik), Petrus Boumal (Dk. 68 Donald), Cenk Ahmet Alkılıç (Dk. 62 Novikovas) Chahechouhe, Emrah Başsan (Dk. 84 Ömer Şişmanoğlu), Ricardo Gomes (Dk. 68 Oltan Karakullukçu)

Alanyaspor: Marafona, Fatih Aksoy, Tzavellas, Caulker, Moubandje, Salih Uçan (Dk. 83 Ceyhun Gülselam) Berkan Kutlu, Davidson (Dk. 90+1 Juanfran), Bakasetas, Bareiro (Dk. 73 Kadzior), Babacar (Dk. 83 Mustafa Pektemek)

Goller: Dk. 31 Emrah Başsan (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 58 Bakasetas (Aytemiz Alanyaspor)

Sarı kartlar: Dk.13 Schwechlen, Dk. 53 Murat Uçar, Dk. 62 Teikeu, Dk. 89 Oltan Karakullukçu (Büyükşehir Belediye Erzurumspor), Dk. 32 Davidson, Dk. 42 Babacar, (Aytemiz Alanyaspor)

Kırmızı Kart: Dk. 90+1 Tzavellas (Aytemiz Alanyaspor)

ÖNCEKİ HABERLER
Sivasspor Fenerbahçe maçı CANLI YAYIN
Çaykur Rizespor'da koronavirüs vaka sayısı 15'e çıktı
Denizli'de 19 yaşındaki genç babaanne katili oldu
Selçuk Özdağ'a saldırı soruşturmasında, firari 3 kişi için yakalama kararı
Sergen Yalçın: Hulk ile ilgileniyoruz
Survivor Duygu kimdir kaç yaşında Duygu Serap Salman evli mi?
KKTC'nin Gazimağusa kentinde şiddetli deprem
Lider Beşiktaş'ın yürüyüşünü Fatih Karagümrük'te durduramadı
Türkiye Varlık Fonu ile Rusya arasında kritik sözleşme
Su-57'lerle ilgili Karadeniz iddiasına Rusya'dan bomba açıklama
Yorumlar