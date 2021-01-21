PAK timleri göreve hazır

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Emniyet teşkilatımız bünyesinde kısa adı 'PAK' olan Polis Arama Kurtarma Birimi'nin başlatılacağının haberini vermişti.

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AFAD gönüllülük sistemiyle insan gücünü ve akredite kurum sayısını artırdıklarını anlatan Soylu, "İnşallah emniyet teşkilatımız bünyesinde kısa adı 'PAK' olan Polis Arama Kurtarma Birimi'ni bu önümüzdeki cuma günü başlatıyoruz." demişti.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün resmi sosyal medya hesabından yapılan paylaşımla PAK timlerinin göreve hazır oldukları duyuruldu.İşte EGM'den yapılan o paylaşım;