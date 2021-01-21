Olay yeri Samsun! Tartıştığı yeğenini emniyet müdürlüğü önünde vurdu

SAMSUN’un Çarşamba ilçesinde Kemal K. tartıştığı yeğeni Hasan K.’yi (27) Emniyet Müdürlüğü önünde tüfekle vurarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan Hasan K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

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Korkunç olay, saat 14.30 sıralarında Çarşamba İlçe Emniyet Müdürlüğü önünde meydana geldi. Hasan K. ile amcası Kemal K. arasında bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Kemal K., tüfekle Hasan K.’ye ateş açtı.

Vücudunun çeşitli yerlerine saçma isabet eden Hasan K. ağır yaralandı. Kemal K. ise kendisine ait minibüsle kaçmak isterken polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Ağır yaralanan Hasan K., Çarşamba Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Soruşturma başlatıldı

Hasan K.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.