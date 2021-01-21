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Kayseri'de 3 çocuğu hırsızlık bahanesiyle taciz etti! Bakın ne ceza aldı

İhlas Haber Ajansı

KAYSERİ'de 3 çocuğu 'hırsızlık olayı oldu, üzerinizi arayacağım' diyen şahsa 17 yıl 1 ay hapis cezası verildi.

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Kayseri'de geçtiğimiz yıllarda meydana gelen olayda 30 yaşındaki D.S., sokakta oynayan O.S. L.S. ve A.G.'nin yanına gelerek 'Hırsızlık oldu. Üzerinizi arayacağım' diyerek 3 çocuğa cinsel saldırıda bulundu. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alınan D.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen karar duruşmasında hakim karşısına çıkan tutuklu sanık D.S., üzerine atılı suçları kabul etmeyerek, "Cinsel saldırı olacak herhangi bir eylemde bulunmadım. Tahliyemi ve beraatımı istiyorum" dedi. Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucunda D.S.'ye 'kişiyi hürriyetinden yoksun koyma' ve 'basit cinsel saldırı’ suçlarından 17 yıl 1 ay hapis cezası verdi. Ayrıca, D.S.'nin tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

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