Survivor Reşat kimdir ne oldu neden sakatlandı diskalifiye mi oldu?

Survivor 2021 heyecan dolu bölümleriyle başladı. Survivor 2021 Ünlüler kadrosunda yer alan isimlerden biri de çektiği videolar ile youtube'da büyük ilgi gören Karadenizli Reşat Hacıahmetoğlu oldu. Özellikle Irmağa gidiyorum videosu ile tanınan Survivor Reşat aslen Oflu ve 31 yaşında.

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TV8 ekranlarının en çok sevilen, dünyanın en zorlu yarışması Survivor 2021 başladı. Her yıl daha da zorlaşan ada şartlarında bu sene gönüllüler kadrosunda yer alacak isimlerden biri de renki kişiliği, eğlenceli yapısı ve Karadeniz aksanı ile sempati toplayan Reşat Hacıahmetoğlu oldu. Sosyal medyada videolar çeken Reşat Hacıahmetoğlu bu sene Gönüllüler takımının en renkli ismi olacak. Aslen Oflu olan Reşat Hacıahmetoğlu 31 yaşında ve vücut geliştirme sporuna meraklı.

Survivor Reşat Hacıahmetoğlu kimdir: 1990 yılında Trabzon'un Of ilçesinde dünyaya gelen Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, öğrenimini üniversite yıllarına kadar doğduğu ilçe olan Of'ta sürdürdü.

2014 yılında Ordu Üniversitesi'nden mezun olan Hacıahmetoğlu, lise yıllarında karate ve vücut geliştirme sporlarına başladı. Lise bitene kadar karate ile ilgilenen Hacıahmetoğlu, sonrasında vücut geliştirme ile ilgilenmeye devam etti.

2016 yılında sosyal medya macerası başlayan Sultan Reşat Hacıahmetoğlu, doğaya ve spora olan sevgisini, Karadeniz aile yapısını ve mizahı bir araya getirerek insanların ilgi odağı oldu.

Uzun süre özel bir şirkette çalışan Hacıahmetoğlu, Trabzon'da yaşamını sürdürmektedir.