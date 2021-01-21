Sultanbeyli SYDV 2020 yılında 120 milyon 624 bin TL yardım yaptı

SULTANBEYLİ Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) 2020 yılında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destekleriyle ilçedeki ihtiyaç sahibi 89.378 hanedeki 146.114 kişiye toplam 120 milyon 624 bin TL nakdi ve ayni yardım yaptı.

Abone ol

Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Koronavirüs salgınının başladığı 11 Mart 2020 tarihinden 31 Aralık 2020 tarihine kadar Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın destekleriyle 55.197 aileye 1.000'er Türk lirası olmak üzere Sultanbeyli’de yaşayan toplam 71.729 vatandaşımıza 61 milyon 316 bin 427 Türk lirası sosyal yardım dağıttı.

20.046 vatandaşa 59 milyon 307 bin TL düzenli ödeme gerçekleştirildi

Sultanbeyli Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı 2020 yılında Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı destekleriyle; 4.477 kişiye 32.654.709 TL 2022 sayılı kanun kapsamında aylık (yaşlı, engelli, engelli yakını ve silikozis aylığı), 12.792 kişiye 5.872.392 TL şartlı nakit yardımı (şartlı eğitim, şartlı sağlık ve şartlı gebelik yardımı) ve 2.777 kişiye 17.339.681 TL muhtaç asker ailesi aylığı, EVEK, öksüz yetim aylığı, kronik hastalık yardımı ve sosyal uyum yardımı, 4.986 kişiye 3.440.506 TL tutarında elektrik tüketim desteği olmak üzere toplam 59 milyon 307 bin 288 TL ödeme yapıldı.

Metin Kubilay: Muhtaç ailelerimizin yanında olduk

Sultanbeyli Kaymakamı Metin Kubilay, “Sosyal Devlet olmanın bilinciyle ilçemizdeki ihtiyaç sahibi, yardıma muhtaç ailelerimizin yanında olduk, 2021 yılında da tüm vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi.

Sultanbeyli Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'nın 01/01/2020-31/12/2020 tarihlerindeki faaliyet raporu şu şekilde: