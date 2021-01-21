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Merkez Bankası rezervleri bir haftada 2,5 milyar dolar azaldı

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 2 milyar 483 milyon dolar azalarak, 90 milyar 81 milyon dolara geriledi.

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Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 15 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 775 milyon dolar azalışla 47 milyar 902 milyon dolara düştü. Brüt döviz rezervleri, 8 Ocak'ta 48 milyar 677 milyon dolar seviyesindeydi.

Altın rezervleri

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 708 milyon dolar gerileyerek 43 milyar 887 milyon dolardan 42 milyar 179 milyon dolara indi.

Toplam rezervler

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 2 milyar 483 milyon dolar azalarak 92 milyar 564 milyon dolardan 90 milyar 81 milyon dolara geriledi.

Merkez Bankası rezervleri tarihler itibariyle şöyle: (milyon dolar)

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