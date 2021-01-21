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Eskişehir'de şaşırtan görüntü! Soda bir anda fışkırdı bu halde geldi

İhlas Haber Ajansı

Kış mevsiminin çetin geçtiği Eskişehir’de balkonda bırakılan maden suyu şişesi soğuk havadan kaynaklanan basınç dolayısıyla patladı. Kapağı açılan şişeden fışkıran maden suyu anında dondu.

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Kar yağışı ve soğuk havanın etkili olduğu Eskişehir’de gece saatlerinde termometreler eksi 21 dereceyi gösterdi. Son yılların en soğuk kış mevsimin yaşandığı Eskişehir'de Porsuk Çayı’nın yüzeyi başta olmak üzere birçok alan buz tuttu. Balkonda bırakılan bir maden suyu şişesi ise soğuk havadan kaynaklanan basınçla patladı. Şişeden fışkıran maden suyu soğuk havanın etkisiyle bir anda dondu. Soğuğun etkisiyle kapağı açılan şişenin kapağının fırlamadan içindeki maden suyunun anında donması görenleri hayrete düşürdü.

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