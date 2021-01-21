Meral Akşener: Süleyman Soylu bizim kulübe hoşgeldi!

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP ile ittifak yapmamak için farklı çözüm önerileri aradıkları yönündeki iddialarla ilgili, "Bizim HDP ile herhangi bir yan yana gelişimiz söz konusu değil" dedi. Akşener, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sosyal medyadan dile getirdiği isyana da hak verdi...

Abone ol

İYİ Parti lideri Meral Akşener, Ankara'nın Kahramankazan ve Kızılcahamam ilçelerinde esnaf ziyaretinde bulundu. Esnafın sıkıntılarını dinleyen Akşener, bir yıldır esnaf ziyaretlerinde bulunduğunu söyleyerek, "İlçe esnafı ile konuşurken, işsiz genç, emekli, derdi olan kadınla, çiftçi ile de karşılaşıyoruz. Yaptığımız iş önce Meclis'te yaptığım konuşmanın içine koymak, daha sonra arkadaşlarımız bunlarla ilgili araştırma önergeleri, soru önergeleri veriyorlar" dedi.

'Gündemde Ümit Özdağ yoktu!'

Akşener, Ümit Özdağ'ın katıldığı televizyon programında "Beni tekrar atacaklar" sözlerinin hatırlatılması üzerine, "Gerekçeli karar dün ulaştı. Dün Genel İstişare Kurulu (GİK) toplandı. GİK'in gündemi önceden ilan edilir. Gündemde bu konuya dair herhangi bir şey yoktu" diye konuştu.

Çok fazla uzatmadan kamuoyuna açıklayacağız

Hazırladıkları parlamenter sistem önerisini dünkü GİK'te değerlendirdiklerini belirten Akşener, "Arkadaşlarımızın iyileştirilmiş güçlendirilmiş parlamenter sisteme dair uzunca bir zamandır başlattıkları çalışmaların bir araya getirildiği ve o metnin GİK ile paylaşıldığı, pazartesi günü de milletvekilleri ile paylaşılacak. Hızlı bir şekilde onların eleştirileri, tespitleri olmalı gibi o yoğrulduktan sonra çok fazla uzatmadan sizler aracılığıyla kamuoyu ile paylaşacağımız bir çalışma yaptık” dedi.

'HDP ile yan yana gelmemiz söz konusu değil'

Bir gazetecinin İYİ Parti'nin HDP ile ittifak yapmamak için farklı çözüm önerileri aradığı yönündeki iddiaları hatırlatması üzerine Meral Akşener şunları söyledi: "O iddia işte. Bakın bizim HDP ile herhangi bir yan yana gelişimiz söz konusu değil; bu çok enteresan bir şey, bir başka yün yumağı da bu. HDP, 24 Haziran'da seçimlere ayrı girdi; 3’üncü parti olarak çıktı. Türkiye'de siyaseti eğer matematik olarak takip ederse insanlar ne olduğunu görür."

Bizim aday çıkardığımız her yerde aday çıkardılar

"Bakın tekrar söylüyorum; ayrı girdi ve 3’üncü parti olarak çıktı, herkesin buraya dikkat etmesi lazım. Sonra yerel seçimler geldi. 31 Mart seçimlerinde hem Demokrat Parti hem Saadet Partisi ayrı girdi. Biz sadece CHP ve İYİ Parti birlikte girdik seçimlere. Hatta daha ilginç şeyler oldu. Bizim birçok yerde çok az farkla kaybetmemize sebep olan ki onu HDP’nin yöneticileri de söylüyor; bizim aday çıkardığımız her yerde HDP aday çıkardı ve çok asıldı."

Süleyman Soylu bizim kulübe hoşgeldi! İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun annesine küfreden kişinin serbest kalmasına tepki göstermesiyle ilgili Meral Akşener şöyle konuştu: “Sayın Soylu bizim kulübe hoş geldi. Şöyle bir kulüp var Türkiye’de hepimizin içinde yer aldığı, benim uzunca bir zamandır yer aldığım. Anamıza bizim sinkaflı sövüldü, benim şahsıma çok çirkinlikler yapıldı. Dolayısıyla bu sosyal medyada veya diğer alanlarda aleni, her türlü çirkinlik sövgü olduğunda kös dinlerdi. Şimdi Sayın Soylu, istemezdim aynı şeyleri yaşamasını neticede bir İçişleri Bakanı. Benim devlet anlayışımda böyle bir durum olamaz. İçişleri Bakanı sosyal medyadan da şikâyet edemez, sonuçta ana çok saygı duyuyorum. Ama bizim kulübe hoş gelmiş. Sayın Abdülhamit Gül’ün söyledikleri üzerinden yorum yaparsak bir taraf reformcu demek ki, bir taraf reform konusunda alerji duyuyor. Biz de onu izleyeceğiz.”

Saadet'e yönelik dili çok ağırdı, o ayıptı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bazı Saadet Partili isimlerle görüşme yapmasının hatırlatılması üzerine Akşener, "Ziyaret edebilir tabii ki. Çok eski bir hukukları var. Zaten Saadet Partisi'ne yönelik ağır bir dil kullanılıyordu, o ayıptı. Ama esas mesela şu ki bugün bu ziyaretlerin çok üst perdeden yapılmasının nedeninin nezaketin dışındaki kısımlarına bakarsak, seçime yönelik büyük bir zorluk olduğunu görüyoruz" dedi.

Seçim barajının yüzde 5'e düşürülmesini istiyoruz

Akşener, MHP lideri Devlet Bahçeli'nin seçim barajının makul düzeye indirilmesi gerektiğine ilişkin açıklamasını ise, "Yüzde 5’i biz de savunuyoruz parti olarak. Ama Sayın Bahçeli kaça düşürmek istiyor ne yapıyor onları bilmiyorum" diye konuştu.