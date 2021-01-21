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Yeşilçam efsanesi Oktay Yavuz hayatını kaybetti

Yeşilçam'ın efsane karakterlerinden Oktay Yavuz kanser nedeniyle 78 yaşında hayatını kaybetti.

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Bir süredir Maltepe'de özel bir hastanede kanser tedavisi gören Oktay Yavuz, 15 gün önce yoğun bakıma kaldırılmıştı. Oktay'dan bugün acı haber geldi. Usta oyuncu yaşam savaşına yenik düştü. Oktay'ın bugün Kurtköy Mezarlığı'nda toprağa verileceği öğrenildi.

Yeşilçam'da kötü karakterleri oynadı                                                                  Oktay Yavuz 1 Ocak 1943 yılında Kayseri'de dünyaya geldi. 1963 yılında sinemaya başlayan Yavuz, Yeşilçam'ın kötü karakterli oyuncusu olarak ün yapsa da, yardımcı jön olarak birçok yapımda önemli rollerde de yer aldı.

1974'te Almanya'ya gurbetçi olarak gitti. Ekseri karakter kötü adam imajının yanı sıra yardımcı Jön olarak bir çok yapımlarda iyi rollerde çalışmaları olduğu gibi komedi yapımlarındaki çalışmaları dışında bir çok Amerikan İngiliz Fransız Alman ve Arap yapımcıların Türkiye'deki çalışmalarına da oyuncu olarak katkısı olmuştur.

Ayrıca kısa metrajlı belgesel yapımlar dışında bir çok fotoroman yapımları da vardır. Sinemaya geçişi okul yıllarında okul içi müsamere ve piyeslerine olan aşırı ilgisi ve de babasının sanata aşırı düşkünlüğü dolayısıyla olmuştur. Türk sinemasına 500'ün üstünde sinema filmi armağan etmiştir.

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