Hiçbir detayı unutmuyor! Konya'da 18 yıllık çobanın bildikleri görenleri şaşkına çevirdi
KONYA'da yaşayan 18 yıl çobanlık yapan ve şimdi temizlik görevlisi olan 56 yaşındaki Tahir Alkış'ın bildikleri görenleri hayrete düşürdü.
Karapınar'ın Sazlıpınar Mahallesi'nde oturan, evli ve 2 çocuk babası Tahir Alkış, güçlü hafızası ile dikkat çekiyor. Matematik hesaplamalarını 3 hanelilere kadar hızlıca yapabilen Alkış, 'Bilgisayar Tahir' lakabıyla tanınıyor.
18 yıl çobanlık yapan ve şu an bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Alkış, hafızasının ne kadar güçlü olduğunu "Çok zeki ve marifetli olduğumdan dolayı bana 'Bilgisayar Tahir' diyorlar. Önemli günleri, Türkiye'nin il ve ilçelerini ezbere biliyorum." sözleriyle anlattı.
Konuşmasının devamında Alkış "Bir insan doğum tarihini söylediğinde artık yılları da kaçırmadan kaç gündür yaşadığını söylüyorum. Kendi kapasiteme göre çarpma işlemleri yapıyorum. Allah'ın 99 ismini ve anlamlarını da söyleyebiliyorum." ifadelerini kullandı.
Uzun süre çobanlık yaptığı belirten Alkış "Süper Lig'le de ilgileniyorum. Bu sezon şimdiye kadar oynanan maçları, atılan gol sayılarını söyleyebiliyorum. 3 basamaklı sayıları hızlıca hesaplayabiliyorum. Uzun zaman çobanlık yaptım. Muhtarın yanında çalıştım, köyün içme sularını düzelttim sonra okulda işe başladım." dedi.