Hiçbir detayı unutmuyor! Konya'da 18 yıllık çobanın bildikleri görenleri şaşkına çevirdi

18 yıl çobanlık yapan ve şu an bir okulda temizlik görevlisi olarak çalışan Alkış, hafızasının ne kadar güçlü olduğunu "Çok zeki ve marifetli olduğumdan dolayı bana 'Bilgisayar Tahir' diyorlar. Önemli günleri, Türkiye'nin il ve ilçelerini ezbere biliyorum." sözleriyle anlattı.