BIST 1.552
DOLAR 7,36
EURO 8,97
ALTIN 441,94
HABER /  YEREL

Antalya'da bir anda fenalaşıp öldü! Vatandaşlar yardıma koştu

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'da direksiyon başında kalp krizi geçiren halk otobüsü şoförü 57 yaşındaki Muhammet Küçükçelik, yaşamını yitirdi.

Abone ol

Olay, öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Perge Bulvarı'nda meydana geldi. Muhammet Küçükçelik, kullandığı 07 AU 0177 plakalı Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı özel halk otobüsü ile seyir halindeyken aniden fenalaştı. Refüjde güçlükle duran Küçükçelik'in yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. Küçükçelik'in hareketsiz kaldığını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Muhammet Küçükçelik'in kalp krizi geçirip yaşamını yitirdiği belirlendi. Küçükçelik'in cansız bedeni, morga götürüldü.

BU FOTO GALERİYE BAKIN
Foto Galeri Hiçbir detayı unutmuyor! Konya'da 18 yıllık çobanın bildikleri görenleri şaşkına çevirdi Galeriye Gözat
ÖNCEKİ HABERLER
Survivor Reşat kimdir ne oldu neden sakatlandı diskalifiye mi oldu?
Brezilya’da selfie faciası! Dalga nedeniyle dengesini kaybeden öğretmen hayatını kaybetti
Meral Akşener: Süleyman Soylu bizim kulübe hoşgeldi!
Ankaragücü'nden dörtlü transfer şov
Endonezya’da 7,1 büyüklüğünde deprem
AÖL kayıt yenileme 2021 2. dönem ne zaman başlıyor?
AK Partili Bülent Turan CHP'nin mektup siyasetini eleştirdi
Denizli'de zile bastı bir anda kanlar içinde kaldı! O yazıyı gören şaştı kaldı
Donald Trump Biden'a bıraktığı mektuba 'Joe biliyorsun ben kazandım' yazdı
Esenyurt'ta korku dolu dakikalar... İki çocuğunu bıçakla rehin aldı
Yorumlar 1 yorum