Brezilya’da selfie faciası! Dalga nedeniyle dengesini kaybeden öğretmen hayatını kaybetti

BREZİLYA'nın kıyı kenti Praia Grande sahilindeki kayalıkta selfie çeken bir ilkokul öğretmeni, dalganın etkisiyle denize düşerek hayatını kaybetti.

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Dünya genelinde selfie (özçekim) can almaya devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Hindistan'da nehre düşen bir kadının ölümüyle sonuçlandığı selfie merakı dün de Brezilya’da can aldı. Ülkenin kıyı kenti Praia Grande’de 28 yaşındaki Soliane Luiza adlı bir ilkokul öğretmeni selfie çektiği sırada şiddetli dalga nedeniyle dengesini kaybederek, denize düştü. Luiza'yı denizin ortasında helikopterle kurtaran arama kurtarma ekipleri, genç kadının hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybettiğini açıkladı.

Geçen hafta da bir kadın ölmüştü

Hindistan'ın doğusundaki Orissa eyaletindeki Kanakund bölgesinde geçtiğimiz hafta selfie bir can daha almıştı. Nehir kenarındaki kayaların üzerinde selfie çeken Nirupama Prajapati adlı kadın, arkasından geçen bir adamın kendisine çarpması sonucu düştü. Güçlü akıntıya kapılan Prajapati, suyun çok derin olmamasına rağmen boğularak yaşamını yitirmişti.