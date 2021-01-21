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Manchester City'nin golcüsü Sergio Agüero koronavirüse yakalandı

İNGİLTERE Premier Lig ekibi Manchester City'de forma giyen Arjantinli golcü futbolcu Sergio Agüero'nun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) test sonucu pozitif çıktı.

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Manchester City'de forma giyen Sergio Agüero koronavirüse yakalandı.

Twitter'dan açıklamada bulunan Agüero, "Kovid-19 tanılı bir kişiyle yakın temasımın ardından bir süredir izolasyon sürecindeydim. Son yaptırdığım Kovid-19 testi pozitif sonuçlandı. Bazı semptomlar gösteriyorum. Doktor tavsiyelerine uyarak iyileşmeye çalışıyorum." ifadelerini kullandı.

Bu sezon Manchester City'de düzenli forma şansı bulamayan Agüero, 9 maça çıktı ve 2 gol attı.

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