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MHP'den AK Partili Vekil Tuğrul Türkeş'e ağır sözler: Bu ağız Serok Ahmet’in ağzıdır

MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, MHP'nin Kurucu Genel Başkanı Alparslan Türkeş'in oğlu ve aynı zamanda AK Parti Ankara Milletvekili Tuğrul Türkeş ile ilgili tartışma yaratan açıklamalar yaptı. Tuğrul Türkeş, sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulunmuştu.

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"Azgın milliyetçilik: 21’inci yüzyılın il çeyreğinde dünya ve Türkiye’deki gelişmeler üzerine" başlıklı bir not paylaşan Türkeş, değerlendirmesinde dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. "Açıkça ifade ediyorum ki; ben filizlenen bu azgın milliyetçiliğe karşıyım" diyen Türkeş, "Azgın milliyetçiliğin hiçbir fikri derinliği bulunmaz. Yarının Türkiye’siyle ilgili hiçbir fikri yoktur. Sözü de hareketi de salt kaba kuvvettir. Bu nedenle de milleti temsil edemez" demişti.

"Bu ağız Serok Ahmet’in ağzıdır"

MHP İstanbul İl Başkanı Birol Gür, Tuğrul Türkeş’e şu sözlerle yüklendi: Yıldırım Tuğrul Türkeş azgın milliyetçilikten dem vurmuş. Kendilerine Başbuğumuzun emaneti diye bakarken aslında Başbuğ’un bize emaneti Türk Milliyetçiliği’ni kavrayamadığını ilan etmiş.

Bu ağız Serok Ahmet’in ağzıdır. Serok’un suflesiyle Başbuğ’un oğlu olarak konuşma hakkın yoktur.

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