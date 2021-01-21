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Çaykur Rizespor'da koronavirüs vaka sayısı 15'e çıktı

Demirören Haber Ajansı

Çaykur Rizespor'da 3 futbolcu ve 3 personelin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı. Kulüpte testi pozitif olarak rapor edilen futbolcu sayısı 8'e, personel sayısı ise 7'ye yükseldi.

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Çaykur Rizepsor Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Kulübümüzün Süper Lig'in 21. haftasında 23 Ocak 2021 Cumartesi günü saat 19:00'da Başakşehir ile yapacağı müsabaka öncesi sporcu, teknik ekip ve ilgili yöneticilere yapılan Kovid-19 PCR testleri neticesine göre; 3 futbolcumuz ve 3 personelimizde pozitif sonuç rapor edilmiştir. Sporcularımız ve personellerimiz izole edilmiş olup mevcut algoritmalar rehberliğinde gerekli takip ve tedavi süreçleri başlatılmıştır. Böylece kulübümüzde Kovid-19 PCR testi pozitif olarak rapor edilen futbolcu sayısı 8'e, personel sayısı 7'ye yükselmiştir" denildi.

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