BIST 1.552
DOLAR 7,40
EURO 9,00
ALTIN 442,31
HABER /  GÜNCEL

Selçuk Özdağ'a saldırı soruşturmasında, firari 3 kişi için yakalama kararı

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'a yönelik saldırıyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında, firari 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Abone ol

Selçuk Özdağ, 15 Ocak günü Çankaya ilçesine bağlı Cevizlidere Mahallesi'ndeki evinin önünde 5 kişinin saldırısına uğradı. Yaralanan Özdağ, hastanedeki tedavisinin ardından taburcu edilirken, şüpheliler olay yerinden kaçtı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, saldırganlardan G.T. ile A.G. gözaltına alındı. 2 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

Üç şüpheli henüz yakalanamadı
Olay yeri güvenlik kamerası görüntülerinin incelenmesi sonucu kimlikleri tespit edilen firari şüpheliler ise yapılan operasyonlara rağmen yakalanamadı. Bunun üzerine soruşturmayı yürüten savcının talebiyle, Ankara Sulh Ceza Hakimliği tarafından 3 şüpheli hakkında 'kasten yaralama' suçundan yakalama kararı çıkarıldı.

ÖNCEKİ HABERLER
Ukrayna'da bir huzurevinde çıkan yangında 15 kişi öldü
Sergen Yalçın: Hulk ile ilgileniyoruz
KKTC'nin Gazimağusa kentinde şiddetli deprem
Lider Beşiktaş'ın yürüyüşünü Fatih Karagümrük'te durduramadı
Su-57'lerle ilgili Karadeniz iddiasına Rusya'dan bomba açıklama
Beşiktaş deplasmanda Fatih Karagümrük'ü rahat geçti
Yunan Başbakan iyice cozuttu! Türkiye'yi mahkemeye vermekle tehdit etti
İzmir'de evlenmek için özellikle bugünü seçtiler! 21 detayı şaşırttı
MHP'den AK Partili Vekil Tuğrul Türkeş'e ağır sözler: Bu ağız Serok Ahmet’in ağzıdır
Manchester City'nin golcüsü Sergio Agüero koronavirüse yakalandı
Yorumlar 15 yorum