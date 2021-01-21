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Meteoroloji'den 28 Ocak'ta İstanbul için kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, haftaya perşembe günü kent genelinde karla karışık yağmur beklendiğini duyurdu.

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İstanbul'da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışı, kentin çoğu bölgesini beyaza bürüdü. 3 gün boyunca süren kardan geriye ise dondurucu soğuklar kaldı.

Birçok kişi kar yağışının tekrar olup olmayacağını merak ederken, Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yeni bir açıklama geldi.

28 Ocak'ta kar bekleniyor
Meteoroloji’nin tahminlerine göre, İstanbul’da 24 Ocak'tan 27 Ocak'a kadar yağmur etkili olacak.

28 Ocak Perşembe günü ise karla karışık yağmur öngörülüyor.

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