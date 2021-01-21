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Türkiye'deki corona virüsü vaka ve ölü sayısında son durum (21 Ocak 2021)

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 24.640'a çıktığını son dakika açıklamasıyla duyurdu. 24 saatlik verilere göre; 743'ü semptomatik olmak üzere 6 bin 289 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 2 milyon 412 bin 505'e yükseldi.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 153 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 6 bini geçti
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 6 bin 113hastanın daha taburcu olmasıyla toplam iyileşen hasta sayısı 2 milyon 290 bin 32'ye yükseldi. Toplam test sayısı 28 milyon 32 bin 559'a, ağır hasta sayısı ise 2 bin 74'e düştü. Hastalarda zatürre oranı da yüzde 5,1 oldu.

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