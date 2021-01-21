Hazır döner paketleyen iki çalışanın paylaştığı video için bakanlık harekete geçti

Sosyal medya hesapları üzerinden hazır döner paketleyen iki çalışanın maske kullanmadan etlerle oynayarak çektiği video, tepki çekmişti.

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Sosyal medyada dolaşıma giren bir video, görenleri şaşkına çevirdi.

TikTok uygulamasına video çekip yükleyen hazır dönem işletmesi çalışanı 2 kişinin, müzik eşliğinde, maskesiz bir şekilde paketleme yaptığı görüldü.

Tepki toplayan görüntülerin ardından Tarım ve Orman Bakanlığı, Kırklareli'ndeki işletmeyle ilgili gerekli cezai işlemler uygulayarak Cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu.

Görüntüyü sosyal medya hesabından paylaşan bir kullanıcı, "Bir hazır döner işletmesinde çekilmiş bu videoda dönerlerin paketlere dolum yapıldığı süreçte yaşananlar görünüyor. Rezillik, iğrençlik. En ağır ceza verilmediği sürece bu TikTok rezaletleri bitmez. Bu adamlara ayrı ağır bir ceza, işletmeye de ayrı ağır bir ceza vereceksiniz ki işletme sahibi her türlü işletmesini böyle başıboş adamlara bırakmaya korkacak" ifadelerini kullandı.

Tepki topladı

Çok sayıda kullanıcı, paylaşımın altına tepkisini dile getirdi. Bir kullanıcı, "Önlük diye üstüne geçirdiği çöp poşeti, o iğrenç ağzına sürdüğü gıda... Neresinden tutsanız rezillik, gerçekten midem bulandı" ifadelerini kullandı.