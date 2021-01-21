Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'tan transfer açıklaması
Süper Lig'de Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada transferin devam edeceğini dile getirdi.Abone ol
Mesut Özil transferiyle adından söz ettiren Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Süper Lig'de Sivasspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de başkan Ali Koç, karşılaşma sonrası transfer açıklamasında bulundu. Koç, "Takımdan ayrılacak da olacak, gelecek de olacak" ifadeleriyle transferin devam edeceği sinyalini verdi.
Avrupa'nın gündemine oturdu
Sarı lacivertliler, anlaşmaya vardığı yıldız futbolcu Mesut Özil'i geçtiğimiz pazar günü İstanbul'a getirmişti. Fenerbahçe'nin Mesut ile kısa süre içerisinde sözleşme imzalaması bekleniyor. Sarı lacivertliler, bu transferle Avrupa'nın gündemine oturmayı başardı.