Su-57'lerle ilgili Karadeniz iddiasına Rusya'dan bomba açıklama

Seri üretim bandından çıkan ilk Su-57, 25 Aralık 2020 tarihinde Rus ordusuna teslim edilmişti. İlk gelen bilgilerde uçağın Karadeniz'e konuşlandığı iddia edilmiş ancak bu açıklama doğrulanmamıştı. Yapılan açıklama, Rusya tarafından üretilen ilk Su-57 savaş uçağının Karadeniz sınırındaki Güney Askeri Bölgesi'ne konuşlandığı doğrulandı.

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Rusya'nın Habarovsk şehri yönetiminden yapılan açıklamada; şehirde bulunan Komsomolsk-na-Amure Uçak Tesisi'nde üretilen ilk seri Su-57'nin Rus ordusuna teslim edildiği belirtildi.

Uçağın ülkenin Karadeniz ve Hazar Denizi sınırındaki Güney Askeri Bölgesi'nde bulunan birliğe teslim edildiği bildirilen açıklamada, "Yıl sonuna kadar 5 adet 5. nesil Su-57 savaş uçağı Komsomolsk-na-Amure tarafından Rus ordusuna teslim edilecek" denildi. Uçağın hangi şehirde bulunduğuna dair detay ise paylaşılmadı.

2021'de 4 uçak daha Rus ordusuna katılacak

Rostec'in CEO'su Sergey Chemezov, 7 Aralık'ta yaptığı bir açıklamada, ilk seri üretim Su-57'nin 2020'nin sonunda orduya teslim edileceğini açıklamıştı. TASS'a konuşan askeri kaynak, 2021'de 4 jetin daha orduya katılacağını aktardı. Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, 2024'ün sonuna kadar 22 adet Su-57'nin envantere katılmasını beklediklerini belirtmişti. 2019 yılında Rus devletiyle Sukhoi firması arasında imzalanan bir anlaşmaya göre; şirket 2028'nin sonuna kadar Rus ordusuna toplam 76 tane Su-57 teslim edecek.