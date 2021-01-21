Ukrayna'da bir huzurevinde çıkan yangında 15 kişi öldü

Ukrayna'nın Harkov kentindeki bir huzurevinde çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti. Kurtarılan 11 kişinin de hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.Abone ol
Ukrayna Acil Servis Biriminden yapılan açıklamada; saat 15.00 civarında Harkov kentinde bulunan 'Altın Çağ' isimli huzurevinin 2. katında yangın çıktığı bildirildi. Yangında 15 kişinin öldüğü, kurtarılan 11 kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.
Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, yangının muhtemel nedeninin elektrikli sobaların dikkatsiz kullanımı olabileceğini ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de olaya ilişkin 'Devlet Komisyonu' kurulması emrini verdi.