BIST 1.552
DOLAR 7,40
EURO 9,00
ALTIN 442,31
HABER /  DÜNYA

Ukrayna'da bir huzurevinde çıkan yangında 15 kişi öldü

Anadolu Ajansı

Ukrayna'nın Harkov kentindeki bir huzurevinde çıkan yangında 15 kişi hayatını kaybetti. Kurtarılan 11 kişinin de hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Abone ol

Ukrayna Acil Servis Biriminden yapılan açıklamada; saat 15.00 civarında Harkov kentinde bulunan 'Altın Çağ' isimli huzurevinin 2. katında yangın çıktığı bildirildi. Yangında 15 kişinin öldüğü, kurtarılan 11 kişinin hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova, yangının muhtemel nedeninin elektrikli sobaların dikkatsiz kullanımı olabileceğini ve olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını bildirdi. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy de olaya ilişkin 'Devlet Komisyonu' kurulması emrini verdi.

ÖNCEKİ HABERLER
Sergen Yalçın: Hulk ile ilgileniyoruz
Survivor Duygu kimdir kaç yaşında Duygu Serap Salman evli mi?
Lider Beşiktaş'ın yürüyüşünü Fatih Karagümrük'te durduramadı
Türkiye Varlık Fonu ile Rusya arasında kritik sözleşme
Beşiktaş deplasmanda Fatih Karagümrük'ü rahat geçti
Yunan Başbakan iyice cozuttu! Türkiye'yi mahkemeye vermekle tehdit etti
İzmir'de evlenmek için özellikle bugünü seçtiler! 21 detayı şaşırttı
MHP'den AK Partili Vekil Tuğrul Türkeş'e ağır sözler: Bu ağız Serok Ahmet’in ağzıdır
Manchester City'nin golcüsü Sergio Agüero koronavirüse yakalandı
Kütahya'dan mide bulandıran haber! Otobüste kadınları cinsel organını gösterip taciz etti
Yorumlar