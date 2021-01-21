Lider Beşiktaş'ın yürüyüşünü Fatih Karagümrük'te durduramadı

Beşiktaş, Süper Lig'in 20. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan karşılaşmada Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti. Kartal'a galibiyeti getiren golleri 44'te Aboubakar, 50 ve 70'te Mensah, 66'da Larin atarken; Karagümrük'ün tek sayısını 78'de penaltıdan Borini kaydetti. Bu sonucun ardından lider Beşiktaş puanını 41'e yükseltti. Fatih Karagümrük ise 27 puanda kaldı.Abone ol
Süper Lig'in 20. haftasında Fatih Karagümrük ile Beşiktaş karşı karşıya geldi. Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelede kazanan 4-1'lik skorla konuk ekip Beşiktaş oldu.
Kartal'a galibiyeti getiren golleri 44'te Vincent Aboubakar, 50 ve 70'te Bernard Mensah, 66'da Cyle Larin kaydetti. Beşiktaş'ta Bernard Mensah'ın 64'te bir şutu direğe takılırken; Adem Ljajic'in 81'de attığı gol ise öncesinde Dorukhan Toköz'ün topa elle dokunduğu gerekçesiyle iptal edildi. Fatih Karagümrük'ün tek sayısını 78'de penaltıdan Fabio Borini kaydetti.
Son 8 haftada 7. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 41'e yükseltti. İki maç sonra kaybeden Fatih Karagümrük ise 24 puanda kaldı. Süper Lig'de hafta sonu Fatih Karagümrük, Denizlispor'a konuk olacak. Beşiktaş, Göztepe'yi ağırlayacak.
Maçtan önemli dakikalar
6. dakikada gelişen Beşiktaş atağında sağdan gelen ortada Mensah ceza sahası içinde meşin yuvarlağı sol çaprazda bekleyen takım arkadaşına aktardı. N'Koudou'nun sol çaprazdan vuruşunda savunmaya çarpan top kornere gitti.
14. dakikada sağdan çizgiye inen Aboubakar'ın içeri çevirdiği topa Hutchinson penaltı noktası civarından vurdu. Meşin yuvarlak auta çıktı.
30. dakikada Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Ndiaye'nin orta sahadan gönderdiği ara pasında savunmanın arkasında topla buluşan Borini soldan ceza sahasına girerek meşin yuvarlağı kaleye gönderdi. Kaleci Ersin Destanoğlu uzanarak topun sahibi oldu.
42. dakikada De Souza'nın savunmanın arkasına havadan attığı topla ceza sahası içinde buluşan Aboubakar rakibini çalımlayarak şutunu çekti. Meşin yuvarlak yandan auta gitti.
44. dakikada Beşiktaş öne geçti. Mensah ile duvar pası yaparak ceza sahasına yönelen N'Koudou'nun pasında penaltı noktası önünde topla buluşan Aboubakar düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1
Mücadelenin ilk yarısı Beşiktaş'ın 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.
50. dakikada Beşiktaş skoru 2-0 yaptı. Ceza sahası dışında topla buluşan Mensah rakiplerinden sıyrılarak ceza sahası girişinde sol ayağıyla topu kalecinin sağından ağlara gönderdi: 0-2
59. dakikada sol taraftan paslaşılarak kullanılan köşe vuruşu sonrasında ceza yayı üzerinde topla buluşan De Souza'nın vuruşunda top üstten dışarı gitti.
64. dakikada Mensah'ın uzak mesafeden kaleye gönderdiği şutta meşin yuvarlak direkten oyun alanına geri döndü.
65. dakikada ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Larin'in şutunda kaleci gole izin vermedi.
66. dakikada Beşiktaş skoru 3-0 yaptı. Larin'in Rıdvan Yılmaz'a pasıyla başlayan atakta soldan ceza sahasına giren Rıdvan, meşin yuvarlağı içeri çevirdi. Larin'in vuruşunda top filelerle buluştu: 0-3
70. dakikada Beşiktaş'ın 4. golü geldi. Mensah sağ çaprazdan rakiplerini çalımlayarak ceza sahasına girdi ve topu Aboubakar'a verdi. Siyah-beyazlı oyuncunun şutunda kaleciden dönen topu Mensah tamamladı: 0-4
78. dakikada Fatih Karagümrük'ün golü geldi. Rosier'in ceza sahası içinde rakibine yaptığı müdahale sonrasında hakem direkt penaltı noktasını gösterdi. Penaltı vuruşunda topun başına geçen Borini meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-4
Beşiktaş karşılaşmadan 4-1 galip ayrıldı.
Fatih Karagümrük: 1 - 4 :Beşiktaş
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Mete Kalkavan, Ceyhun Sesigüzel, Deniz Caner Özaral
Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstad (Dk. 38 Serhat Ahmetoğlu), Campi, Fatih Kuruçuk, Alparslan Erdem, Koray Altınay (Dk. 53 Emre Çolak), Ndao (Dk. 77 Jimmy Durmaz), Ndiaye, Bertolacci, Borini, Sobiech (Dk. 78 Mevlüt Erdinç)
Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan Yılmaz, De Souza, Larin, Hutchinson (Dk. 74 Ljajic), Mensah (Dk. 71 Dorukhan Toköz), N'Koudou (Dk. 71 Gökhan Töre), Aboubakar
Goller: Dk. 44 Aboubakar, Dk. 50 ve 70 Mensah, Dk. 66 Larin (Beşiktaş), Dk. 78 Borini (P) (Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 30 Koray Altınay, Dk. 33 Hedenstad (Fatih Karagümrük)