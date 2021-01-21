Sivasspor Fenerbahçe maçı golleri ve geniş özeti

Süper Lig'in 20. hafta mücadelesinde Sivasspor ile Fenerbahçe, 90 dakikanın sonunda 1-1'lik skorla berabere kalarak puanları paylaştı. Sivasspor, 18'de Yatabare'nin golüyle öne geçerken; Fenerbahçe, 45+1'de Valencia'nın penaltısıyla eşitliği sağladı. Sivasspor, bu sonucun ardından 24 puanla 12. sıraya yerleşti. Lider Beşiktaş'ın 2 puan gerisine düşen Fenerbahçe ise 39 puanla kendisine 2. sırada yer buldu.

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Süper Lig'de 20. hafta maçında Sivasspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Sivasspor'un golünü 18'de Mustapha Yatabare kaydetti. Fenerbahçe'nin sayısı 45+1'de Enner Valencia'nın penaltısından geldi.

Beş maçlık galibiyet serisini Sivas'ta sürdüremeyen Fenerbahçe, bu beraberliğin ardından puanını 39 yaptı. Sivasspor ise 24 puana ulaştı. Süper Lig'de pazartesi günü Sivasspor, Kasımpaşa'ya konuk olacak. Fenerbahçe, Kayerispor'u ağırlayacak.

Maçtan önemli dakikalar

2. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un savunmanın arkasına gönderdiği uzun topta Tisserand'ın kafayla geri pası kısa düştü. Araya giren Yatabare'nin kaleciyle karşı karşıya pozisyonda vuruşunda, meşin yuvarlak Altay Bayındır'ın müdahalesiyle kornere çıktı.

18. dakikada Sivasspor öne geçti. Gradel'in ceza sahası dışından vuruşunda kale alanındaki Yatabare'nin topuğuyla vurduğu meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0

39. dakikada ani gelişen Fenerbahçe atağında Thiam'ın pasında topla buluşan Samatta'nın ceza alanı sol çaprazından vuruşunda kaleci Samassa meşin yuvarlağı kornere çeldi.

45+1. dakikada Fenerbahçe eşitliği sağladı. Mert Hakan Yandaş'ın ceza alanına ortasında Appindangoye'nin topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem Yaşar Kemal Uğurlu penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Valencia meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 1-1

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 tamamlandı.

48. dakikada Uğur Çiftçi'nin soldan ceza alanına ortasında Sadık Çiftpınar'ın kafayla dokunduğu top ceza alanında yükseklik kazandı. Pozisyonu takip eden Gradel'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

68. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından sol çaprazdan vuruşunda top direğin üstünden auta gitti.

76. dakikada Lemos'un uzak mesafeden şutunda kaleci Samassa topu kontrol etti.

80. dakikada Robin Yalçın'ın ceza yayı civarından vuruşunda kaleci Altay Bayındır topu uzaklaştırdı. Ceza alanında boşta kalan meşin yuvarlağı takip eden Gradel'in sol çaprazdan dar açıdan vuruşunda top auta çıktı.

90+1. dakikada Pelkas'ın ceza alanı sol çaprazından vuruşunda kaleci Samassa'dan seken topu savunma uzaklaştırdı.

Mücadele 1-1 tamamlandı.

Sivasspor: 1 - 1 :Fenerbahçe

Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu, Serkan Olguncan, Serkan Çimen

Sivasspor: Samassa, Robin Yalçın (Dk. 82 Cofie), Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Uğur Çiftçi, Claudemir, Fajr (Dk. 82 Goiano), Erdoğan Yeşilyurt (Dk. 69 Kayode), Hakan Arslan, Gradel, Yatabare

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Nazım Sangare, Tisserand (Dk. 8 Lemos), Sadık Çiftpınar, Novak, Gustavo, Mert Hakan Yandaş (Dk. 82 Caner Erkin), Valencia, Pelkas, Samatta, Thiam (Dk. 65 Sosa)

Goller: Dk. 18 Yatabare (Demir Grup Sivasspor), Dk. 45+1 Valencia (P) (Fenerbahçe)

Sarı kartlar: Dk. 27 Nazım Sangare (Fenerbahçe), Dk. 45 Appindangoye, Dk. 79 Yatabare (Demir Grup Sivasspor)