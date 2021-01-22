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ABD'de Time dergisinin Joe Biden kapağı gündeme bomba gibi düştü

Dünyaca ünlü dergi Time'ın bu haftaki kapağı oldukça dikkat çekti. Time'ın kapağında ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden yer aldı.

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ABD'de 3 Kasım'da gerçekleşen 'tartışmalı' seçimlerin ardından kazanan Joe Biden oldu. Dün ise Biden yemin törenine katıldı ve görevi Trump'tan devralarak ABD'nin 46'ıncı Başkanı olarak adını tarihe yazdı.  Amerika merkezli Time dergisi, ABD'nin 46'ıncı Başkanı Joe Biden'ı kapağına aldı. Biden'ın ilk gününü yansıtan kapakta, Biden'ın karşı karşıya kaldığı duruma atıf yapıldı.

Ortalığa resmi belgelere ve yı dosyalara vurgu yaptı
Dergi, ortalığa saçılmış resmi belgeler ve üst üste yığılmış sorunları gösteren dosyalara vurgu yaptı.

Yeni Başkan ise bu dağınıklık arasında pencereden dışarı bakarken ele alındı. Öte yandan Oval Ofis'in dışarısının kırmızı renkte olup yangını andıran alev şeklindeki yansımaların gözükmesi de dikkat çekti.

17 kararnameye imza attı
Biden, göreve başlama törenlerinin bitmesinin ardından geldiği Beyaz Saray'da, Oval Ofis'e girerek Donald Trump döneminde sıkça tartışılan politikaları geri çevirmeye yönelik ilk kararnamelerini imzalamıştı.

Biden, Trump'ın politikalarını geri çevirmeye yönelik 17 kararnameye imza atmıştı.

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