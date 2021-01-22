Avrupa Parlamentosu'ndan Selahattin Demirtaş'ı 'Serbest bırakın' çağrısı

Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu'nda 'Türkiye'deki insan hakları, Demirtaş ve diğer siyasi tutukluların durumu' konulu oturum düzenlendi. Oturumda, Selahattin Demirtaş başta olmak üzere Türkiye’de siyasi tutsakların serbest bırakılması ve temel haklara saygı gösterilmesini isteyen karar tasarısı 590 oyla kabul edildi.

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Avrupa Parlamentosu başta Selahattin Demirtaş olmak üzere Türkiye'deki 'siyasi tutuklu' olarak nitelendirilen kişiler için bir karar aldı. Kararda Demirtaş için, AİHM kararları kapsamında derhal koşulsuz bir biçimde serbest bırakılması çağrısı yapıldı. Oturumda, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile o sırada görüşmede olan Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell adına AB Komisyonu'nun eşitlikten sorumlu üyesi Helena Dalli, milletvekillerinin ardından bir konuşma yaptı.

HDP'li belediye başkanları

Türkiye'de Anayasa Mahkemesi ve AİHM'nin Demirtaş'ın haklarının ihlal edildiği yönünde karar aldığını ifade eden Dalli, HDP'li belediye başkanları hakkında alınan kararların endişe verici olduğunu kaydetti.

Dalli, Türkiye'nin terörle mücadelesinin meşru hak olduğunu ancak hukukun üstünlüğü, insan hakları ve temel haklara da uyma sorumluluğu bulunduğunu söyledi.

AİHM'nin Demirtaş davasıyla ilgili kararları

Oturumun ardından AP'de 'Türkiye'deki insan hakları, Demirtaş ve diğer siyasi tutukluların durumu' hakkında siyasi grupların ortak karar tasarısı oylandı. Kabul edilen tasarıda, eski HDP Eş Genel Başkanları Selahattin Demirtaş'ın acilen salıverilmesi, Figen Yüksekdağ ve Demirtaş hakkındaki suçlamaların düşürülmesi istenerek, AİHM'nin Demirtaş davasıyla ilgili kararları hatırlatıldı.

Destek verilmesi istendi

Demirtaş'ın yanı sıra insan hakları savunucuları, avukatlar, gazeteciler, siyasetçiler ve akademisyenler hakkındaki davaların AB yetkilileri, kurumları ve AB üyeleri tarafından Türk muhataplarıyla temaslarında gündemde tutulması talep edilen tasarıda, bu kişilere destek verilmesi istendi.