Selçuk Bayraktar paylaştı: Yuvadan uçmadan önce evde son selfie
Bayraktar AKINCI Taarruzî İnsansız Hava Aracının (TİHA) 3’üncü prototipine PT-3ün testleri tamamlandı. Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, başarıyla tamamlanan Akıncı PT-3 ile yuvadan uçmadan önce son selfiesini çekti.Abone ol
Türkiye'nin merakla beklediği Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) 3’üncü prototipi PT-3'ün testleri başarıyla tamamlandı.
Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI PT-3 ile selfie yaptı.
Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Bayraktar, ''Yuvadan uçmadan önce evde son selfie'' notunu düştü.
#AKINCI PT-3... 🐳— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) January 21, 2021
Yuvadan uçmadan önce evde son selfie... 😉🤳#MilliTeknolojiHamlesi ✈🐳🚀🇹🇷 pic.twitter.com/ok1L1X0BMn