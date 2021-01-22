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Selçuk Bayraktar paylaştı: Yuvadan uçmadan önce evde son selfie

Bayraktar AKINCI Taarruzî İnsansız Hava Aracının (TİHA) 3’üncü prototipine PT-3ün testleri tamamlandı. Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, başarıyla tamamlanan Akıncı PT-3 ile yuvadan uçmadan önce son selfiesini çekti.

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Türkiye'nin merakla beklediği Bayraktar AKINCI Taarruzi İnsansız Hava Aracı'nın (TİHA) 3’üncü prototipi PT-3'ün testleri başarıyla tamamlandı.

Baykar Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, AKINCI PT-3 ile selfie yaptı.

Videoyu sosyal medya hesabından paylaşan Bayraktar, ''Yuvadan uçmadan önce evde son selfie'' notunu düştü.

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