Adana'da başına dayadığı silahla pencereye çıktı intiharı polis engelledi

ADANA'da psikolojik sorunları olduğu belirtilen şahıs intihara kalkıştı. İkna çabaları sonuç vermeyince özel harekat polislerinin eve girerek etkisiz hale getirdiği Murat Ç.'nin başına dayadığı silahın kurusıkı olduğu tespit edildi.

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Olay, merkez Seyhan ilçesi Yenibey Mahallesi 18003 Sokak'taki iki katlı müstakil evde meydana geldi. Evin damında başına tabanca dayayan ve kendini öldüreceğini söyleyen Murat Ç.'yi (34) gören komşuları, durumu polise bildirdi. Olay yerine sevk edilen polis, başına dayadığı tabanca ile kendini öldüreceğini belirten Murat Ç.'yi ikna etmek için uzu süre dil döktü.

Murat Ç. ikna olmayınca Cinayet Büro Amirliği'nde görevli müzakereci polislerden destek istendi.

Damdan inip, evin içine giren Murat Ç., demir parmaklıklı pencerenin önünde eylemine devam etti. Yaklaşık 45 dakika süren ikna çalışmaları sonuç vermeyince, bölgeye Özel Harekat polisleri sevk edildi.

Murat Ç.'nin yakınlarının yardımıyla eve giren Özel Harekat polisleri, Murat Ç.'yi elindeki silah ile etkisiz hale getirdi. Ekiplerin yaptığı incelemede, psikolojik sorunları olduğu iddia edilen Murat Ç.'nin başına dayadığı tabancanın kurusıkı olduğu belirlendi.