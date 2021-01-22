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Aydın'da kışın talep patladı! İçinde gram dahi bulana 250 bin lira ödeme yapacak

Demirören Haber Ajansı

AYDIN'da üretilen deve sucuğuna kış aylarında talep patladı. 20 yaşındaki Musa Budak talebi zor karşıladıklarını söyledi.

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Babası Uğur Budak'ın yanında çocuk yaşlarda kasaplığı öğrenen Musa Budak, genç yaşta işin başına geçerek, deve sucuğu üretimini ön plana çıkardı. Deve güreşlerinde güreşemeyecek duruma gelen ve yaşı geçen develer, sucuk yapımı için kesiliyor. Kesilen develerin etinden yapılan sucuklar, kilogramı 100 liradan Türkiye'nin 81 iline gönderiliyor. Her ay talebe göre 1 ya da 2 deve kesen Budak, hiçbir katkı maddesi olmadan yaptığı sucukların normal sucuklardan çok farklı olduğunu söyledi.

Musa Budak, "Deve sucuğu yapımını babamdan öğrendim. Ayda talebe göre bir veya iki deve kesiyoruz. Özellikle kış sezonlarında daha çok talep oluyor. Üretimini yaptığımız deve sucuklarını, internet üzerinden satıp, kargoyla yolluyoruz. Zaman zaman talebi karşılayamaz duruma geliyoruz. Dana sucuğu ile deve sucuğu arasında tat farkı var" diye konuştu.


"250 bin lira ödemeyi taahhüt ediyoruz"
Yüzde 100 deve etinden yapılan sucuğun tadına doyum olmadığını söyleyen Budak, "Birçok yerde kıvam artırıcı, renklendirici, yağ tutucu, Çin tuzu, sakatat, soya ve benzeri kimyasallar sucukların içine konuluyor. Ancak biz bunların hiçbirini koymuyoruz. Bu saydıklarımdan birini, ürettiğimiz deve sucuğunun içinde gram dahi bulana 250 bin lira ödemeyi ve mesleği bırakmayı taahhüt ediyoruz. Deve sucuğunu, 100 yıl önce nasıl yapılıyorsa, aynı şekilde yapmaya devam ediyoruz. Her sattığımız paket içine de bu taahhüt yazısını koyarak müşteriye yolluyoruz" dedi.

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