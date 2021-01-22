Burdur'da dağlardan toplanıp yıkanıp 6 ay kurutuluyor! Fiyatı dudak uçuklattı

Salep, kaynatılmış inek sütü ve şekerle buluşturulup 1 saat daha kısık ateşte karıştırılarak kaynatılıp içime hazır hale getiriliyor. Tadı ve aromasıyla diğer saleplerden farklı olan, damaklarda tarifsiz bir lezzet bırakan Bucak salebi Türkiye'nin birçok iline internetten sipariş üzerine gönderiliyor.