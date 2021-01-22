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Ahmet Hakan: Kamala Harris, 'Biden gidici, elbet bu başkanlık bana geçecek' der gibi bakıyor

Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, ABD'de Biden'ın görevi devralmasıyla başlayan yeni dönemi ele aldığı yazısında, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in 'Biden gidici' der gibi baktığını' yazdı.

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Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan, bugünkü yazısında ABD Başkanlığı görevini resmen devralan Joe Biden ile Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e değindi. 'Kamala nasıl bakıyor' diyen Hakan, Biden'ın yaşına atıfla başkan yardımcısının 'gidecek gibi baktığını' söyledi.

'Her şey çok kolay olacak' der gibi bakıyor

Ahmet Hakan'ın yazısında ilgili bölüm şöyle: 'Biden gidici' der gibi bakıyor. 'Elbet bu başkanlık bana geçecek' der gibi bakıyor. 'Sevincimi fazla belli etmesem mi acaba' der gibi bakıyor. 'Her şey çok kolay olacak' der gibi bakıyor.

'Sorun bizde mi, Amerika'da mı?'

Hakan ayrıca, ABD Başkanlık yeminlerinde İncil'e el basılmasına da değinerek "Bir kişi bile çıkıp 'Nerede laiklik?, 'Hani din ve devlet işleri ayrıydı?', 'Bu ülkede sadece Hristiyanlar mı var?', 'Sen başka dinlere mensup kişilerin de başkasının Biden efendi' demedi. Neden acaba? Sorun bizde mi, Amerika'da mı?" ifadelerini kullandı.

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