Beşiktaş Leo Pereira için Flamengo ile görüşmelere başladı
Siyah-Beyazlılar, Flamengo'nun 24 yaşındaki stoperi Leo Pereira'yı kiralamak için Brezilya ekibiyle görüşmelere başladı.Abone ol
Devre arasında önemli takviyeler yapmaya hazırlanan Beşiktaş'ta son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Hücum hattına ve stopere takviye yapmak isteyen Beşiktaş, Flamengo’nun 1.89 boyundaki stoperi Leo Pereira’yı kiralamak için Brezilya ekibiyle temaslara başladı.
Sol ayağını kullanan 24 yaşındaki savunmacı, son 1 yılda gösterdiği performansla değerini ikiye katlarken bu sezon Flamengo formasıyla ligde çıktığı 13 maçta 1 de gol kaydetti.