İstanbul'da baraj doluluk oranlarında son durum
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 31,39'a çıktı. Yüzde 19,16'ya kadar gerileyen baraj doluluğu son dönemde 12 puandan fazla artış gösterdi.Abone ol
İstanbul'da baraj doluluk oranında artış devam ediyor. İSKİ verilerine göre, kentte barajların doluluk oranı yüzde 31,39'a yükseldi. Baraj doluluk oranı 9 Ocak'ta yüzde 19,16'ya düşmesi sonrasında sürekli artış kaydetti. Son dönem yağışlarının etkisiyle baraj doluluğu 12 puandan fazla artış göstermiş oldu. Geçen yıl bugün baraj doluluk oranı yüzde 54,41 seviyesindeydi.
Haftaya kar bekleniyor
İstanbul'da hafta sonu etkili olan kar yağışlarının baraj doluluk oranlarına olumlu katkı yapması bekleniyor. Meteoroloji verilerine göre, önümüzdeki hafta İstanbul'a kar yağışının perşembe günü yeniden gelmesi bekleniyor.
Gün gün baraj doluluk oranları
17 Ocak: Yüzde 29,48
18 Ocak: Yüzde 30,10
19 Ocak: Yüzde 30,52
20 Ocak: Yüzde 30,77
21 Ocak: Yüzde 31,04
22 Ocak: Yüzde 31,39