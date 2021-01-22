Rıdvan Dilmen'den Ömer Faruk Beyaz'a sitem: Fenerbahçe'yle pazarlık yapılmaz

Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe ile sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlayamayan ve Schalke 04 ile el sıkıştığı söylenen Ömer Faruk Beyaz için ''Fenerbahçe'yle pazarlık yapılmaz. Müsaade istenir, o da Manchester City için. 17 yaşındaki oyuncunun menajeri olmaz. 'Neyi uygun gördünüz başkanım?' der, devam eder." şeklinde yorumda bulundu.

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Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan Yüzde Yüz Futbol programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Rıdvan Dilmen, 3 büyüklerle ilgili önemli detaylara vurgu yaparken Sergen Yalçın'dan övgüyle söz etti. Rıdvan Dilmen, ayrıca Ömer Faruk Beyaz'a önemli nasihatta bulundu.

''Fenerbahçe'yle pazarlık yapılmaz''

Fenerbahçe ile sözleşme uzatma konusunda anlaşma sağlayamayan ve Schalke 04 ile el sıkıştığı söylenen Ömer Faruk Beyaz için şu ifadeleri kullandı; ''Geçen Tuncay'ı gördüm. Ömer Faruk'la ilgili çok güzel şeyler söyledi. Müjdat Yetkiner bulmuştu onu. Emre de gördüğüm en iyi yerlilerden biri demişti. Ömer Faruk, 18-19 yaşında Fenerbahçe A Takımı'nda oynamıyorsa soru işaretiyle bakarım ben. Fenerbahçe'yle pazarlık yapılmaz. Müsaade istenir, o da Manchester City için. 17 yaşındaki oyuncunun menajeri olmaz. 'Neyi uygun gördünüz başkanım?' der, devam eder."

Ali Koç ayağına kadar gitti

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Ömer Faruk Beyaz'a verilen değeri anlatırcasına evine bizzat üç kez gitti, çabalar sonuç vermedi. Kendisi için sunulan projeleri elinin tersiyle iten 17 yaşındaki futbolcu 31 Mayıs 2021 tarihi itibariyle serbest kalacak.

''Mesut Beşiktaş'a gelmiş olsa çok etkili olur''

Mesut Özil transferine değinen Dilmen, ''Mesut Özil'den faydalanabilmek için etrafını doldurmak lazım. Mesela şu an Beşiktaş'a gelmiş olsa çok etkili olur. Fenerbahçe'de Gustavo'dan sonra orta sahaya yazacağım ilk isim Sosa'dır. İdeal kadrom benim Sosa, Gustavo ve geldiğinde Mesut'tur. Samatta bir var bir yok, papatya falı lazım değil Fenerbahçe'ye. Cisse ve Ademi'den verim alamadılar. Jardel diye bir futbolcu vardı, 35 tane yapıştırıyordu. Böyle bir oyuncusu yok Fenerbahçe'nin.'''' dedi.

''Rıdvan diye bir çocuğu çıkartıyor, Ersin'le oynuyor''

Sergen Yalçın'dan övgüyle bahseden Dilmen, ''Fatih Terim 41 oyuncu almış, Erol Hoca'nın da istedikleri geliyor. Sergen Hoca ne yapsın abi? Rıdvan diye bir çocuğu çıkartıyor, Ersin'le oynuyor. Fatih Terim 2,5 yıldır burada ve 41 oyuncu almış. Daha ne yapsın yönetim? Marcao, Emre, Diagne'yi sen aldın hocam ve olan Belhanda, Feghouli iş de yapıyor. Açık konuşmak gerekirse Beşiktaş'ın oyunu F.Bahçe'den daha iyi. Oyun farkı daha iyi Beşiktaş'ın. F.Bahçe'den daha iyi oynuyor Beşiktaş. Bakın ben, Beşiktaş iyi oynayarak kazandı demiyorum. Çok iyi oynayarak kazandı diyorum ki oynarken zevk alıyorlar. Boşuna lider olmadıklarını göstererek oynuyorlar.'' ifadelerini kullandı.

''Cisse ve Ademi'den verim alamadılar''

''Beni alsınlar, orta saha almasınlar.'' diyen Dilmen, ''Forvet arkası var, savunma önü oynayan var, iç oynayan var, o yüzden hiç bulaşmam orta sahaya. Forvette Cisse var, Ademi var. Bunlarla yollar ayrılırsa muhakkak forvet gerekiyor. Samatta bir var bir yok, papatya falı lazım değil Fenerbahçe'ye. Cisse ve Ademi'den verim alamadılar. Samatta parçalı bulutlu, Valencia ve Thiam da öyle. Fenerbahçe'nin santrforlarından verim alındığını düşünmüyorum. Beşiktaş'ın, Fenerbahçe'nin santrforlarından 20 gollük katkı almaları gerekiyor.'' şeklinde konuştu.