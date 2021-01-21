Fenerbahçe'de Ali Koç üç kez evine gitti Ömer Faruk Beyaz ikna olmadı

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Ömer Faruk Beyaz'da mutsuz sona doğru ilerleniyor. Başkan Ali Koç, Ömer Faruk'un üç kez evine gitti ama genç futbolcu ikna olmadı.

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Fenerbahçe'nin büyük umutlar besleyerek gelecek planlaması yaptığı Ömer Faruk Beyaz macerası, sarı lacivertli camiada herkesi üzerek mutsuz sona doğru hızla ilerliyor. 2018 yılında 15 yaşında sözleşme imzalanan ve Fenerbahçe’nin altyapısından yetişen en önemli değeri olarak tanıtılan Ömer Faruk’un kulüpten ağır ağır kopuşu en çok da ona değer ve emek veren hocalarını, kulüp başkanı ve onu sahada 30 numaralı formasıyla hayal eden taraftarları üzüyor.

Günden güne içine kapandı

Hürriyet'in haberine göre; bugüne kadar ligde ve kupada 7 kez verilen şanslarda beklenen çıkışı yapamayan Ömer Faruk giderek içine kapanırken moralsiz ve asık suratlı tavırlarıyla dikkat çekmişti. Özellikle sezon başında takım otobüsü lansmanında herkes neşeli pozlar verirken genç oyuncunun adeta cenazede gibi davranması dikkat çekmişti. Erol Bulut ve Emre Belözoğlu’nun moral verdiği genç futbolcunun durumu sorulduğunda “Sadece aşırı oynama isteğinden kaynaklanan bir durum” denilmişti.

“Kendisine 5 yıllık çok güzel bir proje sunduk ama kabul etmedi''

Emre Belözoğlu’nun geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada “Kendisine 5 yıllık çok güzel bir proje sunduk ama kabul etmedi. Oysa projenin içi onun adına olumlu şartlarla dolu. Onun bayrak oyunculardan biri olacağını düşünüyordum ama maalesef süreç olumsuz ilerliyor” demişti.

Ali Koç ayağına kadar gitti

Bu ikna sürecinde başkan Ali Koç’un genç futbolcuya verilen değeri anlatırcasına evine bizzat üç kez gittiği, Emre Belözoğlu’nun da aynı şekilde kendisini ve ailesini evinde ziyaret ettiği bilgisi verilmişti.

Ağabeyi mi olumsuz etkiliyor?

Süreç kopma noktasına gelse de yöneticiler hala genç oyuncularının üzerine titremeye devam ediyor. Özel hoca ve fizyoterapist nezaretinde çalışmaya devam eden Faruk maaşını da almaya devam ediyor. Kulüp içindeki bazı isimlerin Ömer Faruk’un alt yapıdayken de A takıma geldikten sonra da yıldız futbolcu tavırları içinde olduğunu belirttiler. Emre Belözoğlu’nun “Anne ve babası bu işte zorluk çıkaran taraf olmadı. Ağabeyi ise zamandan futbol oynamış birisi” sözleri genç futbolcunun imzaya yanaşmamasında etkili olan ismin ağabeyi olduğu fikrini akıllara getirmişti.

Schalke 04 ilgileniyor iddiası

Genç futbolcuyla Schalke 04’ün ilgilendiği iddia edilirken Fenerbahçe’de bilgisine başvurduğumuz bir yetkili ise “Oyuncumuzun yurt dışında oynamak gibi bir hedefi isteği var. Oysa bizim sunduğumuz 5 yıllık teklifte bu da vardı. Hangi kulübü istiyorsa gitmesinde ve oynamasında hep arkasında olacağımızı, kendisini yurt dışında denemek istemesine kulüp olarak olanak sağlayacağımızı da belirttik. Ancak değişen bir şey olmadı” dedi.