Eşini ve bebeğini yakıp 'yanlışlıkla oldu' demişti! Konya'daki vahşetin detayları

KONYA'da kendisini kahvaltıya kaldırdığı için eşi Rukiye (24) ve 1,5 yaşındaki kızları Eylül Tuana'nın üzerine sıcak su dökerek yakan Ali Ay (28) ikinci kez gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı mahkemece 'basit yaralama' suçundan tutuklandı. İlk kez rahat bir uyku uyuduğunu belirten Rukiye Ay, 'Cezaevinden erken çıkar diye korkuyorum. Fazla ceza almazsa benim ölüm haberimi gazetelerden okurlar' dedi.

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Konya'da 11 gün önce merkez Karatay ilçesi Nakipoğlu Mahallesinde meydana gelen olayda Rukiye Ay, 5 yıl önce evlendiği oto tamircisi Ali Ay kahvaltı yapması için uyandırdı. Kahvaltı sofrasına gelen Ali Ay, tartıştığı eşinin ve 1,5 yaşındaki kızları Eylül Tuana'nın üzerine sıcak su döktü.

Yaralanan anne ve kızı ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Gözaltına alınan Ali Ay'ın ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Sabah'ta yer alan habere göre Cumhuriyet Başsavcılığı ve Rukiye Ay'ın itirazları üzerine tekrar gözaltına alınan Ali Ay, 'basit yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ali Ay son savunmasında da eşinin kendisine iftira attığını, olay sırasında çocuğunun sol tarafında oturduğunu, bu nedenle çocuğuna sıcak suyun gelme ihtimalinin olmadığını söylediği öğrenildi.

"Rahat uyudum"

Eşinin tutuklanmasının ardından ilk kez rahat bir uyku uyuduğunu ifade eden Rukiye Ay, şunları söyledi: "İlk kez bu gece rahat bir uyku uyudum. Ama içerideyken bana ve aileme zarar verir düşüncesiyle içimde halen bir korku var. Kendimi tam olarak güvende hissettiğimi söyleyemem. 3 ay sonra çıkar diye korkuyorum. Uzun süre içeride kalmasını istiyorum. Eğer fazla bir ceza almazsa benim ölüm haberimi gazetelerden okurlar. Böyle olmasından çok korkuyorum" dedi.

"Çocuğum beni böyle görünce geri kaçtı"

Hastaneden taburcu olduğunu ve tedavisine evden devam edeceğini belirten Rukiye Ay, "Hastaneden çıktıktan sonra annemin evine gittim. Kızım yanıma geldi ve elimdeki, boynumdaki yaraları gördü. Elimden tutacağı sırada yaraları görüp, korkup geri kaçtı. Bir annenin kızına sarılamamasını kimse anlayamaz. Kızımın o korkulu bakışlarını hiçbir sözle anlatamam.

Kızım beni bu halde görüp, korkmaması için teyzemin evinde kalıyorum. İnşallah tam iyileşince kızımın yanına gidip ona kocaman sarılacağım. Olaydan dolayı kızımın psikolojisi de hiç iyi değil. Bende yatmakta ve oturmakta zorlanıyorum. Tedavim iyiye gidiyor ama vücudum da izler kalacak" diye konuştu.

Eşinin serbest kaldıktan sonra ailesine ulaştığını da belirten Rukiye Ay, 'İfadesinde yalan söyleyeceği belliydi. Kazayla oldu demiş. Kazayla olsaydı elini havaya kaldırdığında sıcak suyun onun üzerine gelip, onun daha fazla yanması gerekiyordu.

Serbest kaldıktan sonra ne kendisi ne de ailesi bizi aramadı. Kendisi aileme ulaşmış, evdeki modemi ve kıyafetlerini almak istediğini söylemiş" ifadelerini kullandı.