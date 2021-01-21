BIST 1.552
DOLAR 7,37
EURO 8,96
ALTIN 442,04
HABER /  GÜNCEL

Bakan Süleyman Soylu annesiyle ilgili alçaklığa isyan etti! Bakan olsam ne yazar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hastanede 45 gündür tedavi gören annesi Servet Soylu'ya küfür eden şahsın serbest bırakılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Abone ol

Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Süleyman Soylu, annesine küfreden şahsın bırakılmasına sitem etti.

Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle:

45 gündür anam hastanede

Annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest

Ne yapmalıyım

Bakan olsam ne yazar

Millet,devlet işleriyle boğuşurken
anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder

Tweetimle yeniden alınırsa da provakasyon sayacağım

ÖNCEKİ HABERLER
Bakan Pekcan: Rusya'nın domates ihracatımıza uyguladığı kota 250 bin tona yükseltildi
Jandarma Genel Komutanlığı 5 bin sözleşmeli uzman erbaş alacak
Ekonomi ve hukuk reformu ile kritik değişiklikler geliyor! Hepsi Erdoğan'ın masasında!
Yerli 5G'de ilk faz tamamlandı
Dışişleri'nden Yunanistan'a 12 mil mesajı
Biden'ın yemin törenindeki ilginç İncil detayı!
Galatasaray Denizlispor maçı golleri ve geniş özeti
Yeni ABD Başkanı Joe Biden yemin ederek görevine başladı
Fernando Muslera 220 gün sonra formasına kavuştu
46. ABD Başkanı Joe Biden ilk belgelerini imzaladı
Yorumlar 46 yorum