Bakan Süleyman Soylu annesiyle ilgili alçaklığa isyan etti! Bakan olsam ne yazar

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, hastanede 45 gündür tedavi gören annesi Servet Soylu'ya küfür eden şahsın serbest bırakılmasıyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.Abone ol
Twitter hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Süleyman Soylu, annesine küfreden şahsın bırakılmasına sitem etti.
Bakan Soylu'nun açıklaması şöyle:
45 gündür anam hastanede
Annemle fotomun altına küfreden alçak mahkemeye çıkıyor ve adli kontrolle serbest
Ne yapmalıyım
Bakan olsam ne yazar
Millet,devlet işleriyle boğuşurken
anasının namusuna sahip çıkamamak ne ifade eder
Tweetimle yeniden alınırsa da provakasyon sayacağım