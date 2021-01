Yeni ABD Başkanı Joe Biden yemin ederek görevine başladı

Geçen yıl 3 Kasım'da gerçekleştirilen seçimleri kazanarak görevdeki Donald Trump'ı mağlup edip 46'ncı ABD Başkanı seçilen Joe Biden, Beyaz Saray'a çıkıyor. Tören, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ve 6 Ocak'taki kanlı kongre baskını nedeniyle yoğun güvenlik önlemleri altında düzenliyor. Biden, yemin töreninin ardından Beyaz Saray'a çıkarak görevine başlayacak.

Dünyanın gözü ABD'de... Başkent Washington DC'de 20 Ocak günü oldukça hareketli geçiyor. ABD'nin 46'ncı başkanı seçilen Joe Biden, 6 Ocak'taki kanlı baskına tanıklık eden kongre binasının önünde kurulacak platformda yemin ederek görevine başladı. Başkan yardımcısı seçilen ilk kadın ve ilk siyahi olarak tarihe geçen Kamala Harris de Biden ile birlikte yemin etti.

25 bin asker görev yapıyor

6 Ocak'ta Donald Trump yanlıları tarafından basılan ve beş kişinin hayatına mal olan kongre binası eylemleri nedeniyle Washington'da üst düzey güvenlik tedbirleri alınmış durumda. Ulusal Muhafızlar başkente konuşlandırıldı. Joe Biden'ın göreve başlama töreni için yaklaşık 25 bin asker görev yapıyor.

İşte dakika dakika Joe Biden'ın yemin töreni...

19:46 ABD'de yeni dönem

Joe Biden, 46'ncı Başkan olarak yemin etti. Başkan, Anayasa'da da yer alan şu yemin metnini tekrarladı:

"ABD’nin başkanlık görevini sadakatle yürüteceğime ve elimden gelenin en iyisini yaparak ABD Anayasası'nı muhafaza edeceğime, koruyacağıma ve savunacağıma yemin ederim."

19:43 Jennifer Lopez sahnede

ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in yemin metnini okumasının ardından ünlü sanatçı Jennifer Lopez, şarkı söyledi. Lopez, Woody Guthrie'nin efsaneleşmiş şarkısı 'This Land is Your Land'i seslendirdi.

19:42 ABD Başkan Yardımcısı Kamala Harris yemin etti

ABD'nin ilk kadın ve siyah Başkan Yardımcısı Kamala Harris yemin metnini okudu.

19:36 Lady Gaga sahneye çıktı

Lady Gaga ABD Milli Marşı'nı okudu.

19:35 Mor renk dikkatlerden kaçmadı

Başkan Yardımcısı Kamala Harris ve çok sayıda üst düzey yetkilinin tören için mor renk ağırlıklı elbiseler giymesi dikkatlerden kaçmadı. Mavi ve Kırmızı renklerin bir birleşimi olan Mor renk ABD'de Demokratların sembolü olarak görülüyor. Uzmanlar bu jestin işbirliği çağrılarını yansıttığını belirtti.

19:25 Yemin töreni başladı

Senatör Amy Klobuchar, Joe Biden'ın yemin töreni toplantısını başlattı.

19:00 Pence kongreye geldi

ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Beyaz Saray'dan ayrılan ve Andrews Havaüssü'nde bir veda konuşması yapan Başkan Donald Trump'ın yanında değildi. Pence ve eşi, az önce Joe Biden'ın yemin törenine geldi.

18:50: Harris'e eşlik eden kahraman

6 Ocak'taki kanlı kongre baskınında Trump yanlısı güruhu senato odalarından uzaklaştırdığı için 'kahraman' olarak görülen polis memuru Eugene Goodman, yemin töreni sırasında Başkan Yardımcısı Kamala Harris'e eşlik ediyor.

18:45 Biden'dan teşekkür mesajı

Joe Biden, Twitter hesabından bir paylaşım daha yaptı. Yeni ABD lideri olmak için dakikalar sayan Biden, eşine yönelik, "Seni seviyorum Jill. Önümüzdeki bu yolculukta benimle birlikte olduğun için daha müteşekkir olamazdım" ifadelerini kullandı.

18:35 Eski başkanlar törende

Eski başkanlar Barack Obama ve Bill Clinton ile eşleri Michele Obama ve Hillary Clinton, Joe Biden'in yemin törenine katılmak için kongre binasına geldiler. Eski başkan George Bush ve eşi Laura Bush da törene katılacak. Biden, Obama yönetiminde başkan yardımcısı görevindeydi.

18:25 Biden kongre binasına geldi

Joe Biden, başkanlık yeminini edeceği Kongre binasına geldi. Biden'ın yanında yardımcısı Kamala Harris ve eşi Jill Biden da vardı.

18:20 Washington DC'de bomba alarmı

ABD'nin başkenti Washington DC'de yeni başkan Joe Biden'ın yemin töreni için dakikalar sayılırken yüksek mahkeme binası bomba ihbarı üzerine boşaltıldı. İhbarın asılsız olduğu ortaya çıktı. ABD Yüksek Mahkemesi, 46'ncı ABD Başkanı Joe Biden'ın yemin edeceği kongre binasının karşısında bulunuyor.

17:15 Biden'dan son mesaj

ABD'nin yeni başkanı Biden, TSİ 17.15'te Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, "Amerika'da yeni bir gün" mesajı verdi.

16:15 Trump, Beyaz Saray'dan ayrıldı

Türkiye saati ile (TSİ) 20.00 itibarıyla başkanlıktaki görev süresi sona erecek olan Donald Trump, Joe Biden'ın yemin töreninde yer almayacağını duyurmuştu. 3 Kasım seçimlerinde hile yapıldığı iddiasıyla yenilgiyi bir türlü kabul etmeyen Trump, TSİ 16.15 sıralarında Beyaz Saray'dan helikopterle ayrılmıştı. Trump'ın Beyaz Saray'a son kez baktığı o anlarda Joe Biden ve eşi Jill, başkentteki bir kilisede düzenlenen ayine katılıyordu.