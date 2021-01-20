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Antalya'da angında mahsur kalan kedisine kavuşan kadın gözyaşı döktü

Demirören Haber Ajansı

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde 3 katlı apartmanın 2'nci katında çıkan yangında Sevgi Çakır'ın 'Bofi' adlı kedisi mahsur kaldı. Dakikalarca ağlayan Çakır, itfaiyenin kediyi kurtarmasıyla bu kez sevinç gözyaşı döktü.

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ANTALYA'nın Kepez ilçesi Özgürlük Mahallesi 2854 Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2'nci katında Sevgi Çakır'a ait evde kimsenin olmadığı bir zamanda yangın çıktı. Evden duman çıktığını görenler, durumu ekiplere bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Kısa sürede belirtilen adrese gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İçeride mahsur kalan iki kediden biri ilk dakikalarda çıkarıldı. 'Bofi' adlı kedi için sahibi Sevgi Çakır dakikalarca gözyaşı döktü. Bir süre sonra yangın söndürüldü, 'Bofi' de kurtarıldı.

Kazak içine koyduğu 'Bofi' adlı kediyi sahibi Sevgi Çakır'a teslim eden itfaiye eri, "Ağlama, 'Kedini getireceğim' dedim, getirdim" dedi. Bu kez kedisine kavuştuğu için gözyaşı döken Çakır, "Yangın sırasında evdeydi. Bir şey olacak diye çok korkmuştum. İtfaiye ekibi kurtardı" dedi.

Maddi zarara neden olan yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

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