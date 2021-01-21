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Fatih Terim: Bağış kampanyasından haberim yok

Denizlispor maçının ardından açıklamalarda bulunan Fatih Terim, kendisine bağış kampanyasıyla ilgili sorulan soruya, "Haberim yok" diye cevap verdi.

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Galatasaray, Süper Lig'in 20. haftasında evinde Denizlispor'u ağırladı. Sarı-kırmızılı ekip maçtan 6-1 galip ayrılırken, evindeki 500. golü de kaydetmiş oldu.

Maçın ardından kameraların karşısına geçen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

"Bağış kampanyası mı?"
Kendisine yöneltilen, "Maçtan önce Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, bağış kampanyası başlattı. Siz bu konuda neler söylemek istersiniz?" sorusu üzerine Terim, "Bağış kampanyası mı? Kim başlattı? Haberim yok." açıklamasında bulundu

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