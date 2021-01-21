Yeni aşı takvimi belli oldu! Sıra onlarda

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu Toplantısı sonrası aşı programıyla ilgili bilgi verdi. Bakan Koca, 85 yaş üzerindeki vatandaşların aşılarının evlerinde yapılmaya başlanacağını söyledi.

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Türkiye, koronavirüsle mücadele kapsamında aşılama programını tüm hızıyla sürdürüyor. Sağlık sistemi sayesinde kısa sürede 1 milyon kişiyi aşılamayı başaran Sağlık Bakanlığı, 85 yaş üzerindeki vatandaşların da aşılanmasına başlanacağını duyurdu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Bilim Kurulu toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Şu ana kadar 1 milyondan fazla kişinin aşılandığını ve ilk etapta 980 binden fazla sağlık çalışanının aşı olduğunu söyleyen Koca, ikinci aşamada 85 yaş üzerindeki vatandaşların aşılanmasına başlanacağını duyurdu.

Bakan Koca'nın açıklaması şöyle;

"Bilim Kurulumuzun yaptığı değerlendirmeyle yarından itibaren 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır. Mümkün olan en kısa sürede en çok vatandaşımızın aşıya ulaşmasını temin edebilmek için tüm şartları zorluyoruz. Her bir aşamada aşı programına ara vermeden sürekli aşılama yapabilecek bir plan çerçevesinde aşı lojistiği devam edecek."