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HABER /  DÜNYA

İspanya'nın başkenti Madrid'de şiddetli patlama

Demirören Haber Ajansı

İspanya'nın başkenti Madrid'in merkezindeki bir apartman binasında şiddetli bir patlama meydana geldi.

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İspanya’nın başkenti Madrid’in merkezinde bulunan bir apartman binasının üst katlarında şiddetli patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibinin gönderildiği ifade edildi.

Patlamanın nedeni henüz bilinmezken; can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına ilişkin açıklama yapılmadı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde binanın ağır hasar aldığı, binanın bulunduğu sokağın ise savaş alanına döndüğü görüldü.

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