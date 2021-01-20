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Görülmemiş olay! Bursa'da üzerine sünger düştü kemikleri kırıldı

Demirören Haber Ajansı

BURSA'da 300 kilogramlık sünger kalıbı, TIR'dan indirilirken seyir halindeki motosiklet sürüsünün üzerine düştü. Yaralanan sürücü tedaviye alındı.

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Olay, saat 13.00’de, İnegöl ilçesi Mahmudiye Mahallesi Tabakhane Caddesi üzerinde faaliyet gösteren mobilya firmasının önünde meydana geldi. Firmada çalışan işçiler, TIR dorsesinde getirilen sünger kalıplarını indirmek istedi. Ancak kalıplardan biri, motosikletiyle yoldan geçen Muhammet Edip Mustafa’nın üzerine düştü. 300 kilogram ağırlığındaki sünger kalıbının altında kalan Mustafa yaralandı. İşçiler tarafından kurtarılıp, altında kaldığı sünger kalıbının üzerine yatırılan Mustafa ihbar üzerine gelen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne götürülerek, tedavi altına alındı. Vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar oluşan Mustafa'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis, soruşturma başlattı.

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