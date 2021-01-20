Mesut Özil Fenerbahçe için para basacak

İngiltere'den Türkiye’ye geldiği için karantina sürecinde olan Mesut Özil, Fenerbahçe’ye imza attığı andan itibaren takımı için para basacak.

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Fenerbahçe'nin 3,5 yıl için kadrosuna kattığı Mesut Özil için geri sayıma geçildi. İngiltere'den Türkiye'ye geldiği için karantina sürecinde olan Mesut için Fenerbahçe'ye imza attığı andan itibaren takımı için para basacak. İmzaların atılacağı gün SMS kampanyası gerçekleştirilecek. İlk gelirler buradan gelecek.

Takvim'in haberine göre; 750 bin ile 1 milyon arasındaki sms bekleniyor. Başkan Ali Koç'un hedef olarak açıkladığı 1 milyon rakamına ulaşılması durumunda ilk etapta kasaya 20 milyon TL girecek.

Sadece Türkiye'de değil Malezya, Endonezya, Pakistan ve Hindistan'da Mesut Özil'in ve Fenerbahçe'nin formaları satılacak. Bu ülkelerden kulübe sponsor gelmesi de söz konusu.

Fenerbahçe, google'da en çok aranan 5. kelime oldu

Mesut Özil'in bu ülkelerde ciddi bir hayran kitlesi var. Mesut Özil'in Sarı-Lacivertli kulübe transferinin gündeme gelmesiyle birlikte Malezya ve Hindistan'da Fenerbahçe, google'da en çok aranan 5. kelime oldu. Bu ülkelerde kamp ve maç yapılması da gündemde.