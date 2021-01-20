Diyarbakır'da sevgilisinin öldüğünü öğrenen kadın kalbine sıkmıştı! Detaylar çıktı

DİYARBAKIR'da sevgilisinin ölüm haberini alan genç kadın kalbine ateş ederek hayatına son verdi. Dehşet anlarının güvenlik kamerasına yansıdığı o olayın ayrıntıları ortaya çıktı.

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Diyarbakır'da, kalp krizi geçiren sevgilisi Medeni Aykal'ın (45) ölüm haberini alan Derman Bakır'ın (25), hastane koridorunda göğsüne dayadığı tabancayı ateşleyip, yaşamına son vermesinin ardından olayın detayları ortaya çıktı.

Diyarbakır'da özel bir eğitim kurumunda rehber öğretmeni olan Derman Bakır'ın, dün gece saatlerinde Medeni Aykal ile görüştüğü ve bu sırada Aykal'ın kalp krizi geçirdiği iddia edildi. Bakır'ın, durumu sağlık görevlilerine bildirmesi ile olay yerine gelen ekiplerin ilk müdahalesinin ardından Aykal'ı özel hastane götürerek tedaviye aldığı ve hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

Sevgilisinin ailesi ile hastanede tartışmış

Aykal'ın kalp krizi geçirdiğini öğrenen ailesi ve yakınları hastaneye geldi. Hastanede Derman Bakır ile karşılaşan Aykal'ın çocukları ve yakınları arasında sözlü tartışma çıktı. Hastane çalışanları Bakır'a yapılan tehditlerin ardından genç kadını başka bir kata götürdü.

Yakınlarını görünce tetiğe bastığı iddia edildi

Bu sırada Bakır, kendisinde bulunan Aykal'ın cep telefonunu hastane çalışanlarına teslim edip, ailesine verilmesini istedi. Cep telefonu alan hastane çalışanları, Aykal'ın yakınlarına getirdi. Yakınları, hastane çalışanlarına Bakır'ın hangi katta olduğunu sorması üzerine yanıt alamayınca ısrarlarını sürdürdü. Yoğun ısrar üzerine hastane çalışanları, Derman Bakır'ın bulunduğu katı söyledi. İddiaya göre, Aykal'ın yakınlarını katın koridorunda gören Bakır, tabancayla intihar etti.