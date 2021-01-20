Göztepe'de Ünal Karaman dönemi resmen başladı

Göztepe'de resmen Ünal Karaman dönemi başladı. Tecrübeli teknik adam 2 buçuk yıllık sözleşmeye imza attı.

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Türk futbolunun önemli isimlerinden Ünal Karaman, teknik direktörlük kariyerine Süper Lig ekiplerinden Göztepe'de devam ediyor. Yapılan açıklamada Karaman ile 2 buçuk yıllık sözleşmeye imzaların atıldığı paylaşıldı. Karaman, takımın başında ilk idmanına yarın çıkacak. Ayrıca Karaman Göztepe ile ilk maçına, Pazar günü saat 19.00’da deplasmanda Beşiktaş mücadelesiyle çıkmış olacak.

Göztepe'nin yaptığı açıklama: Teknik Direktör Ünal Karaman ile 2,5 yıllık sözleşme imzaladık. Hocamız ve ekibi yarın gerçekleşecek antrenman ile göreve başlayacak.

Teknik Direktörümüz Ünal Karaman'ın ekibinde Hayati Soydaş, Ümit İnal, Murat Ayhan Aydın, Ahmet Temur Atalay, Olcay Mülazımoğlu, Cihan Erdil ve Abdullah Kartoğlan yer alıyor.

Hocamıza ve ekibine Göztepe'mize hoş geldin diyor, başarılar diliyoruz."

A ve Ümit Milli futbol takımlarında görev yapan Ünal Karaman, kulüp kariyerinde Konyaspor, MKE Ankaragücü, Adana Demirspor, Şanlıurfaspor, Kardemir Karabükspor, Trabzonspor ve Çaykur Rizespor'u çalıştırdı.