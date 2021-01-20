BIST 1.557
DOLAR 7,45
EURO 9,02
ALTIN 442,38
HABER /  DÜNYA

Dünyanın en eskisi keşfedildi: Yapısı çok karmaşık çözülmesi zaman aldı

Demirören Haber Ajansı

FAS'ta bilim insanlarının yaptığı bir araştırmada dünyanın bilinen en eski denizyıldızı keşfedildi.

Abone ol

Biology Letters dergisinde yayımlanan bir araştırmaya göre, Fas’ta ortaya çıkarılan 480 milyon yıl öncesine dayanan bir denizyıldızı fosili keşfedildi. Araştırmaya Cambridge'ten katılan uzmanlar, Anti-Atlas sıradağlarının Fezouata şistinde bulunan fosilin bilinen en eski denizyıldızı olduğunu söyledi. Ortaya çıkarılan denizyıldızının hayatın aniden genişlediği ‘Ordovisyen Biyoçeşitlilik Olayı’ olarak adlandırılan döneme dayandığı ifade edildi. 

Bilimsel olarak 'Cantabrigiaster fezouataensis' adı verilen antik türün, fosil örneğinde tüylü kollarının hala görülebilen karmaşık bir tasarıma sahip olduğu belirtildi. İyi şekilde korunmuş kalıntıların, paleontologların yeni türün vücudunu ayrıntılı olarak haritalamasına olanak tanıması ve denizyıldızının nasıl evrimleştiğine ışık tutması bekleniyor.


Yapısı çok karmaşık
Cambridge Üniversitesi'nden evrimsel paleoekolog Aaron Hunter'ın konuyla ilgili olarak "Atalarıyla olan bu kayıp halkayı bulmak inanılmaz heyecan verici. Fosildeki detay seviyesi inanılmaz. Yapısı o kadar karmaşık ki önemini çözmemiz biraz zaman aldı" ifadelerini kullandı.

fas
ÖNCEKİ HABERLER
Hepsi birbirinden değerli! Nevşehir'de 90 parça ele geçirildi
Türk Eczacıları Birliği duyurdu! Eczacılara aşı uygulaması yarın başlayacak
Seçilmiş Başkan Joe Biden'ın ilk gün kararları... Trump'ın tartışmalı icraatlarını iptal edecek
Omar Elabdellaoui'ye sarılan Fatih Terim'in gözleri doldu
Gaziantep'ten Türkiye’ye örnek olacak proje! Tek bir yerde toplanıyor
Fatih Terim'i çileden çıkaran isim: Gönderin gitsin
Alyans tartışması çıktı! İstanbul'da astım hastası eşini feci şekilde öldürdü
FETÖ, ortaokul yıllarından itibaren eğitti! 'Kozmik imam' yatak odalarına kadar aramış
Sivasspor-Fenerbahçe maçı öncesi stattan ilginç görüntü
Servet Karaca kim oynuyor Arka Sokaklar Servet kimdir gerçek adı
Yorumlar